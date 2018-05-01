За даними AUTO-Consulting, автопарк Києва за останні 10 років зріс майже на 40%. А житлофонд столиці за десятирічку збільшився всього на 5%.

Станом на початок 2018 року в Києві зареєстровано 1,06 млн. Автомобілів. В той же час за даними Київської адміністрації, в Києві налічується 11 511 багатоквартирних будинків, не рахуючи приватного сектора.

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За останні 10 років в Києві було побудовано 596 нових багатоповерхівок, автопарк збільшився на 300 тис. Автомобілів. Хоча тільки нових автомобілів в столиці було продано 422 тис. штук. Однак, частина з них за цей час були перепродані в регіони.

До слова, рівень автомобілізації Києва найвищий серед регіонів України - 362 авто на 1 тис. Чоловік. Тоді як ще 10 років тому цей показник становив 279 авто на 1 тис.

Найпопулярнішою маркою за останні 10 років у Киян стала Toyota, продажі яких склали майже 34 тис. Автомобілів.