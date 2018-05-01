На другому етапі реорганізації дорожнього руху в історичній частині Подолу почав діяти ряд нововведень – рух громадського та приватного транспорту через Контрактову площу повністю перекрили.

Реформування схеми руху транспорту на Подолі набуває нових масштабів. Всі нововведення почали діяти з першого травня. В соціальних мережах викладена схема руху вже викликала обурення громадян.

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Київською владою зроблені наступні нововведення:

А. Влаштування лівого повороту: Наберережно-Хрещатицька - Хорива, з одночасною забороною лівого повороту: Наберережно-Хрещатицька - Спаська.

Завдяки реорганізації буде створено накопичувальну кишеню для транспорту, який виконує лівий поворот та розворот з вул. Наберережно-Хрещатицької. Це повинно призвести до збільшення пропускної спроможності вул. Набережно-Хрещатицької, в напрямку вул. Набережно-Лугової, та суттєво скоротить довжину заторів по Набережно-Хрещатицькій - Набережному шосе, в ранкові години пік.

В: Організація віднесеного лівого повороту: Верхній Вал - Межигірська, через: вулиці: Костянтинівська - Хорива.

Завдяки реорганізації має збільшитись пропускна спроможність перехрестя: Верхній Вал - Межигірська, що суттєво скоротить довжину заторів по Верхньому Валу - Глибочицькій, у вечірні години пік.

С: Зміна напрямку руху вулиці Волоської, та навколо кварталу: Іллінська - Братська - Борисоглібська.

Завдяки реорганізації відбудеться розвантаження вул. Межигірської (особливона відрізку: Нижній Вал - Набережно-Лугова), що призведе до збільшення загальної пропускної спроможності вуличної мережі Подолу.

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Крім іншого, зміна напрямку руху по вул. Волоській дозволяє повністю перекрити рух Контрактовою площею, на відрізку: Іллінська - Сковороди, що має збільшити похідний простір Контрактової площі, приєднавши до неї комплекс Братського монастиря - Києво-Могилянської академії.