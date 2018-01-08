Як зробити автомобіль більш економічним – про це кожен автовласник замислювався хоча б раз. У глобальному плані – це територія діяльності конструкторів, але в певних межах водій також може вплинути на витрату палива. У нас є декілька порад з цього приводу.

Обміркувавши, як зробити автомобіль більш економічним, ви зрозумієте, що вам доведеться відмовитися від деяких звичних речей. З іншого боку, істотно зменшити апетит автомобіля не вдасться, оскільки для цього потрібні конструктивні зміни. У будь-якому випадку, бажано здійснити цілий комплекс заходів, оскільки окремі, вибіркові заходи помітної економії палива не принесуть.

Загальні питання

Насамперед потрібно привести автомобіль до того стану, яким його задумали конструктори. Тобто – привести машину в порядок, замінивши зношені і напівзношені деталі, відрегулювати ті вузли, які підлягають коригуванню.

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Звичайно, у багатьох випадках "повний порядок" може обійтися дуже дорого. Тому якщо автомобіль старий або дорогий в ремонті, важливо вибрати саме ті агрегати, які безпосередньо впливають на витрату палива.



Тільки якщо всі системи машини перебувають в справності, можна розраховувати на обіцяну виробником витрату палива.

– Перевірте двигун, перш за все систему живлення. Форсунки "інжектора" або дизеля повинні бути чистими і подавати паливо в двигун у вигляді правильного конусу і в точно визначеній кількості. Паливний насос повинен забезпечувати досить високий тиск в магістралі.

– Починати потрібно з діагностики. Форсункам часто допомагає промивка на спеціальному стенді, в разі повного зносу бензинових, вони підлягають заміні, дизельні часто можна відремонтувати. Електробензонасос зазвичай заміняють новим, механічний насос карбюраторних автомобілів умільцям вдається перебрати. Дизельний ТНВД (паливний насос високого тиску) також часто можна ремонтувати, хоча це одне з найдорожчих задоволень серед всіх видів обслуговування.

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– Потрібно налаштувати систему запалювання – це теж відповідь на питання, як зробити автомобіль більш економічним. Свічки не повинні пропускати іскру, причому має значення сила і форма іскри. У багатьох випадках свічки можна очистити – наприклад, піскоструйкою, відмочуванням в "туалетному каченяті" або іншим методом, а найпростіший варіант – заміна. Свічкові дроти (і їх наконечники) не повинні допускати витік струму по ізоляції, часто це стає причиною пропуску іскри в циліндрі. В принципі, якщо дроти сильно забруднені, можна спробувати усунути витік ретельним промиванням, але якщо має місце пробій ізоляції, допоможе тільки заміна.



Тільки найсерйозніші проблеми ходової частини можна помітити, сидячи за кермом під час руху. Решта дефектів ходової у сучасних машин діагностуються в умовах СТО.

– Ходова частина також впливає на витрату палива. В старого автомобіля іноді злегка підклинюють гальма. Потрібно проінспектувати колісні гальмівні механізми, переконатися, що колодки повністю відходять від дисків і барабанів, очистити деталі від бруду і продуктів корозії. Якщо підклинює поршень в робочому циліндрі гідроприводу, досвідчений майстер може спробувати усунути заїдання без заміни вузла – іноді це допомагає.

– Тиск в шинах істотно впливає на апетит автомобіля. Виставте його відповідно до заводської інструкції, не прагнучи зробити колеса жорсткіше – надмірно високий тиск теж підвищує витрати.

– Колеса з порушеними кутами установки коліс теж надають підвищений опір руху. Перевірте і відрегулюйте їх геометрію – те, що в побуті називають розвал-сходженням. Істотної економії на паливі від цього не чекайте, але одночасно ви усунете прискорений знос шин, а це вже помітні суми.

Перевірка кутів установки коліс (в народі – розвал-сходження) допоможе відновити накат автомобіля і вберегти шини від передчасного зносу.

Додаткові заходи

Якщо ви наполегливо вирішуєте задачу на тему, як зробити автомобіль більш економічним, можете зробити деякі додаткові, позаштатні заходи. У деяких випадках на них доведеться витратити трохи часу, в деяких доведеться приготувати певну суму грошей. Тому варто озброїтися олівцем і калькулятором, щоб співставити свої щоденні витрати на паливо, передбачувану економію і витрати на роботу з машиною.

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– Чіп-тюнінг – досить ефективний метод зробити машину більш економічною. Досвідчені настроювачі можуть перепрограмувати контролер управління двигуном так, щоб він витрачав менше палива. Правда, при цьому помітно погіршиться динаміка автомобіля. До того ж, цей метод годиться лише для розміреної, спокійної їзди. Якщо ви звикли до частих прискорень, обгонів, енергійних стартів на світлофорі, то економії не буде, оскільки вам доведеться частіше користуватися нижчими передачами і високими обертами двигуна. Для популярних моделей авто ця послуга коштує недорого.



Рідко який додатковий обвіс дійсно покращує обтічність автомобіля – для цього потрібні спеціальні дослідження і продувки в аеродинамічній трубі. Це недоступно для більшості виробників тюнінг-китів.

– Якщо автомобіль часто використовується на швидкостях вище 60-80 км/год, є сенс подумати про аеродинаміку. Приберіть з кузова додаткові вітровики, величезні нештатні дзеркала, "мухобійки", довгі бризковики. Порушують аеродинаміку також багажник і рейлінги на даху і зовнішня антена, не кажучи вже про несертифіковані тюнінгові "прибамбаси" типу спойлерів, антикрила, масок на радіатор і інших доробок.



Багажник і рейлінги на дах краще ставити тільки перед використанням їх за призначенням. Зазвичай вони серйозно погіршують обтічність і підвищують витрату палива.

– Утепліть капот зсередини, щоб двигун швидше виходив на робочу температуру. Робота "на холодну" підвищує витрати палива, і саме в режимі штатної температури двигун демонструє всі заявлені заводом характеристики. Для багатьох сучасних автомобілів тепло-шумоізоляція капота існує в заводському виконанні, хоча на заводі її ставлять не на всі версії, а тільки наприклад, на дизельні або багаті комплектації.

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Почавши розмову про те, як зробити автомобіль економічніше, в цьому матеріалі ми охопили не всі існуючі шляхи досягнення мети. Наступного разу ми поговоримо про те, як можна економити паливо за рахунок правильного стилю їзди.

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