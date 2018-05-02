Австрійський автогонщик Герхард Платтнер встановив абсолютний рекорд економічного водіння на Skoda Fabia, досягши показника у 2,21 літри пального на 100 км. Водій поділився секретами своєї майстерності.

Герхард Платтнер, колишній австрійський гонщик, встановив рекорд з економічного водіння, подолавши 2006 км на одному баку палива з середньою швидкістю 82 км/год. Чоловік дав кілька порад водіям, як знизити витрати пального на 20%.



Фото: Герхард Платтнер та його Skoda Fabia GreenLine / Caradvice

Не грійте мотор під час стоянки автомобіля. На сучасних автомобілях ви можете навіть в сильний мороз почати рух відразу після того, як заведете двигун. Не витискайте з мотора максимум – тим самим ви зменшите забруднення навколишнього середовища і апетит вашого автомобіля. Прогнозуйте дорожню ситуацію. Якщо наближаючись до червоного сигналу світлофора, ви не знижуєте швидкість і тиснете на гальма на повному ходу безпосередньо перед світлофором, а при ввімкненні зеленого сигналу зриваєтесь з місця, то на заправці вас можна побачити частіше, аніж водіїв, що завбачливо вибирають швидкість, відповідну дорожньої ситуації. Вимикайте мотор навіть під час коротких зупинок. Заглушивши мотор, наприклад, перед залізничними коліями в очікуванні проїзду поїзда, ви заощаджуєте. У деяких містах додаткова секція світлофора інформує водіїв про тривалості червоного сигналу. Острах зносити стартер через часті запуски двигуна необгрунтований: мотори сучасних автомобілів розраховані на кілька десятків тисяч запусків. Ідеальне рішення – система StartStop. Уникайте водіння на високих обертах. Чим нижче оберти двигуна, тим нижче витрата пального. Як тільки ви завели мотор, чимскоріш перемикайтесь на більш високу передачу, поки не досягнете потрібної швидкості. Їзда на найвищій передачі знижує не тільки рівень шуму і викид шкідливих речовин, але і витрати на заправку. Ведіть рівно. Збільшення швидкості з'їдає багато пального. Найзручніший спосіб водіння – з активованим круїз-контролем. Однак він має недолік: на відміну від вас, він не може думати. Наступний пункт пояснює, що це означає для паливних витрат вашого автомобіля. Скорегуйте ваш стиль водіння під особливості місцевості. При їзді по горбистій місцевості потрібно завчасно впевнитись, що під час спуску, автомобіль набере потрібну швидкість і максимальний крутний момент для початку чергового підйому. У цьому випадку робота мотора більш ефективна. Звертайте увагу на тиск повітря в шинах. Частково спущені шини можуть стати причиною значного збільшення витрати пального до 10% – особливо зимові шини з жорстким протектором, оскільки вони мають більший опір коченню. Крім того, це знижує термін їх служби і автоматично підвищує споживання палива. Позбавтесь непотрібного вантажу. Якщо ви їздите з непотрібним багажем, ви втрачаєте гроші. Залежно від автомобіля, 100 кг додаткового вантажу “коштують” близько 0,7 л пального на 100 км. А така річ як заповнений багажник на даху автомобіля може збільшити витрати пального на 20%. Не використовуйте кондиціонер без особливої ​​потреби. Робота кондиціонера в автомобілі верхнього середнього класу підвищує споживання палива до двох літрів на 100 км. Всі лікарі попереджають про небезпеку застудитися, якщо різниця температур повітря всередині автомобіля та зовні перевищує 6 градусів. Водіння з відкритим вікном трохи знижує температуру всередині автомобіля, однак при цьому споживання палива вище, ніж з кондиціонером та закритими вікнами, не кажучи вже про протяг і шум.

Також цікаво: Які стадії алкогольного сп'яніння неприпустимі для водія