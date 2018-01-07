В принципі, будь-яка стадія алкогольного сп'яніння неприпустима для водія. Але тим не менше, закон встановлює нижній поріг вмісту алкоголю в крові не на нулі, а на 0,2 проміле. До якої стадії віднести цю ступінь нетверезості?

Стадії алкогольного сп'яніння свого часу були класифіковані фахівцями – медиками і судмедекспертами – для простоти у побуті. Оскільки хімічні процеси в кожному організмі розвиваються індивідуально та вплив алкоголю на його роботу різний, в основі класифікації – не стільки процентний вміст алкоголю в крові, скільки клінічні ознаки. Тобто – особливості поведінки людини.

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В принципі, систем класифікації є кілька, вони відрізняються лише кількістю стадій – одні поділяють ступені сп'яніння занадто дрібно (до десяти стадій), інші – на шість-сім стадій.

У деяких країнах Європи вважається допустимим випити келих вина перед поїздкою, але в разі ДТП ємність цього вжитого келиха стає предметом тривалих судових розглядів.

У таблиці нижче ми наводимо одну з найбільш поширених систем класифікації стадій алкогольного сп'яніння.

Зазначимо, що керувати автомобілем не можна навіть в самій легкій стадії. А ті 0,2 проміле, які українське законодавство визначає як безкарний рівень алкоголю в крові, залишені на той випадок, якщо рівень алкоголю відрізняється від нуля через ті самі індивідуальні особливості або певні захворювання (діабет, діарея, карієс), також – при вживанні деяких продуктів.

Стадії алкогольного сп'яніння



Як вже повідомлялося, експерти розповіли, скільки можна випити за кермом.