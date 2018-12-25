Какие стадии алкогольного опьянения недопустимы для водителя

В принципе, любая стадия алкогольного опьянения недопустима для водителя. Но тем не менее, закон устанавливает нижний порог содержания алкоголя в крови не на нуле, а на 0,2 промилле. К какой стадии отнести эту степень нетрезвости?

Стадии алкогольного опьянения в свое время были классифицированы специалистами – медиками и судмедэкспертами – для простоты обращения с терминами в обиходе. Поскольку химические процессы в каждом организме развиваются индивидуально и влияние алкоголя на его работу разное, в основе классификации – не столько процентное содержание алкоголя в крови, сколько клинические признаки. То есть – особенности поведения человека.

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В принципе, систем классификации несколько, они отличаются лишь количеством стадий – одни делят степени опьянения слишком мелко (до десяти стадий), другие – с более редким шагом (шесть-семь).

В некоторых странах Европы считается допустимым выпить бокал вина перед поездкой, но в случае ДТП емкость этого употребленного бокала становится предметом длительных судебных разбирательств.

В таблице ниже мы приводим одну из наиболее часто встречающихся систем классификации стадий алкогольного опьянения.

Отметим, что управлять автомобилем нельзя даже в самой легкой стадии. А те 0,2 промилле, которые украинское законодательство определяет как ненаказуемый уровень алкоголя в крови, оставлены на тот случай, если уровень алкоголя отличается от нуля по причине тех самых индивидуальных особенностей или определенных заболеваний (диабет, диарея, кариес), также – при употребление некоторых продуктов.

Стадии алкогольного опьянения

Как уже сообщалось, эксперты рассказали, сколько можно выпить за рулем.