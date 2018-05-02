Неофіційно Тантін Менесес – найгарніший автомеханік у світі.

Тантін Легаспі Менесес – 21-річна дівчина з Філіпін, що прославилась на увесь світ тим, що поєднує зовнішність моделі та вміння по-чоловічому працювати з автомобілями.

Серед гонщиків чимало жінок. Вродливі дівчата прикрашають собою (точніше, прикрашали) стартову решітку Формули-1 та подіуми міжнародних автосалонів. Однак деякі красуні не бояться зламати нігтя, перебираючи двигун.

Тантін не має офіційних титулів, типу “Міс автомеханік”, та погодьтесь, вона гідна такого. Автомобілями та “залізом” Тантін цікавиться з дитинства і зараз вивчає автосправу в коледжі. При цьому дівчині вдається поєднувати навчання, роботу у автомайстерні в Пампанга та ще одну справу – роботу моделлю. Саме робота моделлю приносить Тантін основний прибуток, та справу автомеханіка вона покидати не збирається, адже це – для душі. Сама дівчина не раз казала у інтерв’ю, що ладна перебирати механізми годинами.

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