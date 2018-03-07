Навіть без особливих фар, котрі шведи називають "молот Тора", новий V60 мав би достатньо для того, аби збільшувати армію адептів Volvo.

Volvo обіцяла, що новий V60 стане останньою моделлю марки, що матиме бензиновий двигун власного виробництва. І це зовсім не погано, адже шведам є що дати покупцям натомість.

Поки що у гаммі двигунів універсалу Volvo V60 нового покоління є “свої” бензинові агрегати. Комплектації T5 (225 к.с.) і T6 (275 к.с.) позначають автомобілі з бензиновими моторами, одночасно є також гібридна версія T6 на 340 “сил” та T8 (390 к.с.), що також використовує комбінацію з бензинового та електричного двигунів. Окрім них для V60 пропонується ще й дві дизельні модифікації: D3 і D4 на 135 і 165 кінських сил відповідно.

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В основі нового покоління моделі лежить модульна платформа SPA, яка використовується у Volvo серії 90 останнього покоління. Модульну платформу використали таким чином, що універсал має довжину 4761 мм при розмірі колісної бази у 2872 мм. при таких габаритах обсяг багажника становить 529 літрів з повним пасажирів салоном і 1364 літрів, якщо крісла складені.

В оснащення нового V60 входять система запобігання зіткненню City Safety з функцією автоматичного гальмування та розпізнавання пішоходів, оновлена ​​система напівавтономного управління Pilot Assist, яка працює на швидкостях до 130 км/год і система запобігання з'їзду з дороги і виїзду на зустрічну смугу.

Крім того, V60 став першим автомобілем марки, для котрого доступні привілеї сервісу Care by Volvo. Це означає що машину можна не купувати, а взяти у користування на умовах абонентської плати.

Фото: The Verge

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