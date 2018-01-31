Рекламний ролик від Forsman & Bodenfors пропонує відмовитися від володіння автомобілем і обмежиться користуванням за річною,або місячною передплатою.

Ідея рекламного послання полягає в концепції спільного використання. На думку авторів, для того щоб скористатися новим Volvo CX40, зовсім необов'язково його купувати.

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Споживачеві пропонується можливість використання Volvo CX40 за контрактом. Йому не доведеться витрачати велику суму на покупку автомобіля. Замість цього передбачена щомісячна абонплата. Послуга передбачає і щорічну зміну автомобіля.

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У ролику підкреслюється утопічність ідеї нестримного споживання. Нова концепція дозволить змінити цю ситуацію. Ролик транслюється в Швеції і буде показаний в Європі, Азії, Китаї та Америці з локальними адаптаціями під кожен конкретний регіон.