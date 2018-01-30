Новий "бюджетний" електромобіль Tesla Model 3, який нещодавно потрапив в ДТП в Лос-Анжелесі, виставлений на страховий аукціон.

Лише кілька днів тому в мережу потрапило фото та відео з ДТП Tesla Model 3, яка в’їхала в стовп у Лос-Анджелесі, а вона вже виставлена на продаж. Лот опубліковано на сайті страхового аукціону iaai, на якому продаються биті автомобілі від страхових компаній.

Як видно з інформації на сайті, синя Tesla Model 3 проїхала всього 490 миль. Після ДТП у неї розбитий бампер, погнутий капот, зім’ятий багажник, вилетіли фари, спрацювали дві подушки безпеки – з керма та під колінами водія. Судячи з того, що інші подушки не розкрились, в машині, окрім водія, нікого не було.

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Початкова ціна та дата торгів на дефіцитну Tesla Model 3 поки що не визначені.

На український сайтах та групах у Фейсбук українці вже помітили цю модель та обговорюють можливість її придбання. Виходячи з того, що податки на електромобілі з 1 січня 2018 року скасовано, попит на них зі сторони українців підвищився, в тому числі на американських аукціонах. Тому цілком можливо, що побита Tesla Model 3 приїде в Україну.

Нагадаємо, що в Україну їде рекордна Tesla Model 3.