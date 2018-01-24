Перший автомобіль Tesla Model 3, який незабаром приїде в Україну, має цікаву історію.

Вже найближчим часом в Україну приїде "бюджетна Тесла" - електричний седан Tesla Model 3. Вона буде не новою, а з пробігом. Однак ця машина має дуже цікаву історію – на ній встановили рекорд з пробігу, повідомляє ElectroCars.

Попередній власник цього автомобіля Данієль Зорілья та редактор американського видання The Drive Алекс Рой встановили на цій Tesla Model 3 рекорд – за 50 годин 16 хвилин 32 секунди вони проїхали 4602 кілометри. Це на 5 годин швидше, аніж попередній заїзд на Tesla Model S.

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Tesla Model 3 – бюджетна версія американського електрокару, яка коштує у США від $35 тис. Замовляли її за кілька років до початку виробництва, а перші покупці отримали машини лише наприкінці минулого року.

Технічні характеристики Tesla Model 3 на високому рівні – запас ходу на одному заряді від 354 км, залежно від комплектації. Максимальна швидкість у стандартному оснащенні - 209 км/год. До “сотні” Tesla Model 3 розганяється за 5,6 секунд.

Втім, 35 тисяч доларів – "маркетингова" ціна. Такі версії треба довго чекати, до півтора року. Зараз без черги в США можна придбати лише преміум-версію (Premium upgrades) зі збільшеною батареєю (310 миль пробігу на одному заряді). Вона коштує 65 000 доларів. Модель, яка їде в Україну, обійшлася попередньому власникові у 55 тисяч доларів.

Нагадаємо, що Ілон Маск запустить електромобіль Tesla в космос.