У свіжому випуску програми "Авто24" – здається, немає меж фантазії Ілона Маска. Цього разу він збирається запустити у космос свій електромобіль Tesla Roadster. На борту корабля Falcon Heavy вже у січні 2018 року.

Справа в тому, що це перший старт корабля, і зазвичай на випробуваннях їх завантажують блоками. Маску ж така ідея здалася занудною і він вирішив влаштувати справжнє шоу.

"У тестових польотах нові ракети зазвичай містять симулятори маси у вигляді бетонних або сталевих блоків. Це здавалося дуже нудним. Звичайно, щось нудне – це жахливо, особливо коли йдеться про компанію, тому ми вирішили відправити щось незвичайне, щось, що змісить нас відчувати", – написав Маск.

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І хоча в компанії Space X так і не підтвердили достовірність фото, яке Маск розмістив в Твітері ніхто не сумнівається, що він здатен вперше в історії запустити у космос автомобіль.

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