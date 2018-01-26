Совсем недавно люди, ожидавшие свои уже оплаченные Tesla Model 3, начали их получать. Но не все могут справиться с мощным автомобилем, который разгоняется практически бесшумно.

В США один из счастливых обладателей новенькой Tesla Model 3 не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП никто не пострадал, но автомобиль получил достаточно серьезные повреждения.

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Напомним, что в США автомобили, попавшие в подобные ДТП, восстанавливают крайне редко. Чаще они продаются с аукциона и некоторые из них попадают в Украину. Кстати, недавно Верховная Рада отменила все налоги на импорт электромобилей, что сделало их легализацию в нашей стране практически бесплатной.