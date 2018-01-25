Использование автомобилей с иностранной регистрацией в столичных службах такси давно стало делом обыденным. На незаконность этой ситуации никто внимания не обращает.

В ночь с 24 на 25 января в городе Ирпень Киевской области таксист управлявший автомобилем Daewoo Lanos гос номер WH43220 (РL) не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen Passat гос номер AI4814НІ. В результате ДТП водитель и пассажир Daewoo Lanos попали в реанимацию. Об этом сообщает Киев Оперативный

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Каким образом водитель такси, в случае если его признают виновным, будет компенсировать лечение пострадавшего пассажира сказать сложно. Ведь официально застраховать пассажиров незаконно работающего такси невозможно.