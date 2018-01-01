Для перевезення футбольних фанатів Ford створив спеціальну платформу-причіп. Новинка буде випробувана під час одного з найважливіших матчів.

За словами американського автовиробника платформа розрахована на перевезення 18 осіб. Максимальна вантажопідйомність конструкції сягає 5,9 тонни.

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Для буксирування платформи буде використовуватися Ford F-150 2018 року випуску. Перше застосування відбудеться під час проведення вирішального 52-го матчу, який пройде 4 лютого в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США).