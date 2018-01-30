Ребейджинг пішов у зворотному напрямку – тепер европейський виробник використовує китайський автомобіль за основу для своєї нової моделі.
У всесвітню мережу потрапили патентні знімки нового автомобіля SEAT, у якому неважки впізнати електромобіль китайської марки JAC.
Нещодавно VW Group та Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. (JAC) підписали меморандум про партнерство у сфері створення електромобілів.
На фото зліва — Йохем Хайцманн, член правління Volkswagen AG, президент Volkswagen Group China, зправа — Ань Цзинь, очільник JAC
Першим плодом спільних зусиль має стати електромобіль SEAT, призначений, у першу чергу, для китайського ринку. Основою для нього послужила модель JAC iEV6S, що зараз вже продається у Китаї.
Зображення до патенту на електромобіль SEAT
Актуальна модель електромобіля JAC iEV6S
Дизайнери дещо змінили оформлення оптики та бамперів китайскьго електрокросовера, придавши їм характерних рис сучасної лінійки SEAT. У салоні найпомітнішою відміною між автомобілями стали дефлектори системи циркуляції повітря.
Концепція з документації SEAT
iEV6S, вигляд ззаду
Характеристики електричного SEAT поки що невідомі, але навряд чи вони будуть значно відмінними від китайського донора.
Інтер’єр майбутнього SEAT
Так виглядає салон JAC
Дані ж iEV6S добре відомі: електромотор потужністю 116 к. с. з запасом ходу до 280 км. Прогнозована вартість нового SEAT також буде на рівні китайского аналога – близько 20 тисяч доларів.
У літері S на логотипі легко впізнається належність до марки SEAT, хоча самої назви тут немає. Стенд встановлено при в’їзді на новий спільний завод.
Випускати автомобіль будуть на спільному підприємстві JAC-Volkswagen. Ім’я нового SEAT поки що не озвучено, позаяк електрокар JAC знаний під назвами iEV6S та iEV7S. Також невідомо, чи буде продаватись електричний SEAT поза межами Китаю.
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