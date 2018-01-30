Ребейджинг пішов у зворотному напрямку – тепер европейський виробник використовує китайський автомобіль за основу для своєї нової моделі.

У всесвітню мережу потрапили патентні знімки нового автомобіля SEAT, у якому неважки впізнати електромобіль китайської марки JAC.

Нещодавно VW Group та Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. (JAC) підписали меморандум про партнерство у сфері створення електромобілів.

На фото зліва — Йохем Хайцманн, член правління Volkswagen AG, президент Volkswagen Group China, зправа — Ань Цзинь, очільник JAC

Першим плодом спільних зусиль має стати електромобіль SEAT, призначений, у першу чергу, для китайського ринку. Основою для нього послужила модель JAC iEV6S, що зараз вже продається у Китаї.

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Зображення до патенту на електромобіль SEAT

Актуальна модель електромобіля JAC iEV6S

Дизайнери дещо змінили оформлення оптики та бамперів китайскьго електрокросовера, придавши їм характерних рис сучасної лінійки SEAT. У салоні найпомітнішою відміною між автомобілями стали дефлектори системи циркуляції повітря.

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Концепція з документації SEAT

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iEV6S, вигляд ззаду

Характеристики електричного SEAT поки що невідомі, але навряд чи вони будуть значно відмінними від китайського донора.

Інтер’єр майбутнього SEAT

Так виглядає салон JAC

Дані ж iEV6S добре відомі: електромотор потужністю 116 к. с. з запасом ходу до 280 км. Прогнозована вартість нового SEAT також буде на рівні китайского аналога – близько 20 тисяч доларів.

У літері S на логотипі легко впізнається належність до марки SEAT, хоча самої назви тут немає. Стенд встановлено при в’їзді на новий спільний завод.

Випускати автомобіль будуть на спільному підприємстві JAC-Volkswagen. Ім’я нового SEAT поки що не озвучено, позаяк електрокар JAC знаний під назвами iEV6S та iEV7S. Також невідомо, чи буде продаватись електричний SEAT поза межами Китаю.

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