Євро-китайський крос-хетч призначений "для людей, котрі не хочуть мати автомобіль"

Компанія Lynk & Co, що належить концерну Geely, провела у Амстердамі презентацію компактного паркетника Lynk & Co 02. Дебют моделі відбувся у першому європейському шоу-румі марки.

У Китаї вже продається більший кросовер марки, що має назву (чи, скоріше індекс) 01. Тепер же компанія збирається розпочати експансію на європейський ринок. Слідом за Амстердамомо шоу-руми “Лінк енд Ко” найближчим часом з’являться у Барселоні, Брюсселі, Берліні і Лондоні. Автосалони представлятимуть усі чотири моделі марки, кожна з яких має вкрай просту назву: 01, 02, 03 та 04.

Під номером три буде седан, а хетчбек гольф-класу отримає індекс 04. Але найбільші надій китайці покладають на компактний паркетник Lynk & Co 02. Хоча цей автомобіль позиціонується як компактний кросовер, за габаритами він ближчий до хетчбеку. Його розміри близькі до BMW X1 або Volvo XC40, з яким він ділить платформу. Автомобіль побудований на модульній платформі CMA, розробленій фахівцями Volvo.



У Європі будуть продаватись виключно гібридні версії з 180-сильним 1,5-літровим турбованим двигуном та електромотором. Загальна потужність такої комбінації – 250 к.с. У той же час у Китаї “нуль другий” буде пропонуватись і з традиційними бензиновими двигунами з віддачею у 156, 179 та 190 “сил”. Окрім того, у продаж азійська модель надійде раніше, ніж європейська – влітку 2018 року. Ціни на модель для європейського ринку поки що не названі, але за чутками вартість 02 у Британії становитиме близько 24 тисячі фунтів, тоді як споріднений Volvo XC40 оцінюється майже у 27 тисяч в мінімальній комплектації.

Як і інші моделі молодого бренду, Lynk & Co 02 у Європі можна буде узяти в довгострокову оренду або ж купити авто у традиційний спосіб.

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