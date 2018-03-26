Нове покоління кросовера дебютує 28 березня у Нью-Йорку, але ми маємо змогу побачити автомобіль напередодні його прем'єри.

Кросовер Subaru Forester нового покоління готується до прем’єри на автосалоні у Нью-Йорку. Але японські ЗМІ встигли оприлюднити пару зображень новинки трохи раніше.

Технічних подробиць про новий Субару Форестер 2019 поки що небагато. Достовірно відомо лише, що наступне покоління кросовера побудовано на новій глобальній платформі Subaru SGP. Така ж база використовується у нових поколіннях Ascent та Impreza.

Судячи з зображень, новий Forester матиме оптику, котра споріднюватиме його з Outback. За попередньою інформацією, основою моторної лінійки Forester 2019 модельного року стане 2-літровий агрегат з індексом FB20 (м'який гібрид), що функціонує у зв'язці зі стартер-генератором і комплектом ходових батарей.



Фото: Subaru Forester 2019 модельного року / daily-motor.ru

Детальну інформацію про новинку матимемо за кілька днів, після його офіційної прем’єри у Нью-Йорку.

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