Поза межами Китаю мало хто знає про автомобільну марку Yudo. Тим не менш, вона вже випустила свій другий електрокар, а до 2025 року збирається завоювати світове визнання.

Yudo π3 – таку назву має новий електричний кросовер, котрий відсвяткує свій дебют 28 березня. Це друга модель китайського виробника Yudo Auto. Наступна, можливо, буде продаватись не лише у Китаї.

Успіхи Yudo π3 матимуть прямий вплив на подальший розвиток марки. Бренд “Юдо Авто” налижить корпорації Fujian Motors Group, що спеціалізується на виробництві тракторів та вантажівок і є одним з місцевих партнерів Daimler. Друга модель Yudo може відкрити компанії вихід на світовий ринок.

Фото: Yudo π3 / Yudo Auto

Перша модель Yudo називається π1, цей автомобіль вже деякий час продається у Китаї. Прем’єра другої моделі – π3, запланована на 28 березня, а трохи згодом лінійку Yudo має поповнити ще один електрокар під назвою π5. Назва усіх моделей виробника включає символ, що позначає грецьку літеру “Пі”.

Потужність двигуна Yudo π3 становить 122 к.с. і 270 Н*м. Акумулятор ємністю 38,5 кВт/год забезпечує запас ходу у 350 км. Попередня модель π1 мала значно скромніші характеристики, а тому мала низький попит на китайському ринку, насиченому електрокарами. На кросовер π3 виробник покладає великі надії. Якщо ця модель стане популярною на батьківщині, а її успіх буде підкріплений результатами продажів π5 – Yudo буде виходити на світовий ринок.

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