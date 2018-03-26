У Запоріжжі місцеві конструктори та програмісти розробили перший український безпілотний автомобіль, який може орієнтуватися не тільки на звичайній дорозі, але і на бездоріжжі. Його системи розпізнають людей, тварин, дорожні знаки і навіть ями на дорогах.

Виготовили його на заводі в Запоріжжі. Програмне забезпечення також розробили місцеві інженери. Машина має автоматичну коробку передач. Комп'ютер автопілота поки розмістили в багажнику. За дорогою він стежить за допомогою відеокамер, радара і системи супутникової навігації. Під час руху безпілотник використовує електронні навігаційні карти і навіть їх удосконалює. А якщо карт немає - створює власні.

Читайте також: В Україні вироблятимуть власні електромобілі

"Ми виїжджаємо одночасно і оцифровувати дорогу і помічаємо будь-які нестандартні об'єкти на дорозі, тобто це той же лежачий поліцейський, великі ями, ми їх позначаємо в оцифрованої карті і вже коли повторно автомобіль буде їхати самостійно, він чекатиме в тому місці певні перешкоди на шляху ", - розповів інженер-програміст Андрій Поворознюк.

Вся інформація від автопілота надходить на диспетчерський пункт. За рухом стежить оператор, якщо потрібно, він може взяти водіння на себе. Запорожці вже проаналізували аварію в США, де безпілотне таксі вночі збило жінку на переході. Кажуть, передбачили такі ситуації, тому для поїздок в темряві встановили тепловізор. Втім, без водія автомобіль на трасу все одно не випускають, тому що українські правила дорожнього руху безпілотників не передбачають.