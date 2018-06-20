Німецька компанія офіційно представила нове покоління своєї найменшої моделі.

Найменший Audi кардинально змінився зовні, всередині і у технічному плані. Найважливіші зміни – відсутність тридверних машин та дизельних двигунів.

В Україні Audi A1 першого покоління зник з салонів дилерів ще до рестайлінгу. А от у Європі, та й на Сході преміальний малюк користується сталим попитом, а кількість спеціальних версій А1 просто вражає – протягом восьми років для моделі пропонувалось два десятки “спешл едішн”. Тож компанія підготувала нове покоління моделі. Не виключено, що новинка буде доступною і українським покупцям.

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Нова Audi A1 Sportback базується на платформі MQB-0, котру вже встигли освоїти VW Polo та Seat Ibiza. Кузов в моделі відтепер лише п’ятидверний, навіть “гарячі” версії не будуть тридверками. Кузов несе у собі сучасну концепцію дизайну Ауді, з прямими лініями і повсемісними трапеціями та багатогранниками. Ледь не обов’язковим для сучасних компактів стало двоколірне фарбування кузову і Audi й тут залишилась у тренді. Вкрай ефектно маленький хетчбек виглядає з великими колісними дисками – модель доступна з 15-, 16- або 17-дюймовими колесами.

Фото: 2019 Audi A1 Sportback / Audi

В інтер’єрі новинки усе нагадує про старші моделі, від цифрових приладів Virtual Cockpit до розвернутої до водія центральної частини торпедо. Кольорові вставки помітно пожвавлюють інтер'єр. У салоні також стало просторіше: додаткові 90 мм у колісній базі значною мірою були використані на користь пасажирів заднього ряду.

Audi A1 пропонуватиметься у трьох варіантах виконання: Basic, Advanced та S-line, котрі різняться оздобленням кузову та салону. Жодний з них не пропонуватиметься з дизельним двигуном – виробник вирішив відмовитись від таких агрегатів. А зважаючи на існування концепту A1 e-tron у 2010-2013 роках, не виключено, що найменший Ауді найближчим часом поповнить лінійку електрокарів. Бензинові ж двигуни, доступні для нового Audi A1, забезпечують йому потужність від 95 до 200 кінських сил.

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