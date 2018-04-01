Спілкуватись з автівкою можна буде у будь-який зручний спосіб.

Audi називає нові можливості мультімедійної системи А1 не інакше як Epic Mode.

Німецький автовиробник продовжує стратегію презентації нових моделей через мережу. Саме у такий спосіб був представлений світу новий купеподібний кросовер Q8. Цього разу на офіційній сторінці Audi AG у Твітері з’явився такий допис:

Отже перед нами тізер з частинкою наступного покоління субкомпактного хетчбека A1. Очікується, що нова модель незабаром буде представлена офіційно у Барселоні під час спеціального заходу, так само, як був презентований Q8.

Читайте також: Audi SQ2 завсітився на тестах без камуфляжу

По суті Ауді показала навіть не відео, а динамічне зображення формату GIF. На ньому демонструється можливість спілкуватись з автомобілем за допомогою сенсорного екрану – написавши назву міста, користувач одразу переходить на відповідну точку карти у навігаторі, минаючи таким чином кілька зайвих переходів у меню. Також активувати різноманітні системні функції та програми можна буде за допомогою голосвих команд.

Однак ці кілька рухомих картинок дозволяють ще й частково роздивитись інтер’єр A1. Помітна окантовка панелі приладів та отворів системи подачі повітря – її колір, імовірно, дублюватиме колір кузову. Також можна побачити компактний блок управління системою клімат-контролю з хромовими ручками та невеликими дисплеями. Насамкінець тут можна розгледіти й кнопки підігріву сидінь, розташовані обабіч панелі “клімату”.



Фото: Тестовий “мул” Audi A1 2019 модельного року / Carscoops

Очікується що нове покоління Audi A1 матиме кілька бензинових турбо-двигунів на вибір, потужністю від 125 до 300 кінських сил.

Також цікаво: Серійний Audi E-Tron представлять 30 серпня