Цей автомобіль відкриває нову сторінку у історії марки. І започатковує новий стиль, що згодом втілиться в інших моделях: Q1, Q6 та Q9.

Купеподібний кросовер Audi Q8 дебютував у Шенжені під час спеціального заходу Audi Brand Summit. Інгольштадт розкрив усі карти, окрім вартості.

Кузов, стиль, особливості Audi Q8

Audi заявляє, що новий Q8 являє собою універсальність, спортивність і елегантність, що поєднуються з динамічністю і престижністю. В основі нової моделі лежить платформа MLB другого покоління (двоважільна спереду та багатоважільна ззаду). Значна частина вузлів і агрегатів Q8 запозичена у Q7, а самобутності йому надає новий дизайн. Усередині новинка нагадує останні моделі A6, A7 та A8.

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Фото: Audi Q8 / Audi

Кросовер має довжину 4986 мм, ширину 1995 та висоту 1705 мм. Колісна база – 2987 мм. Кліренс – 254 мм.

Гранений кузов нагадує про тісні зв’язки з Lamborghini Urus. Значна частина кузову виконана з алюмінію. Дверцята автомобіля не мають рамок, що дозволяє називати Q8 купе.

Світлодіодні фари входять у список базового оснащення, а за доплату можна замовити більш технологічне освітлення HD Matrix LED. А керувати функціями зовнішнього освітлення можна дистанційно, через додаток myAudi.



Фото: Audi Q8 / Audi

У топовій комплектації Q8 пропонуватиметься з колісними дисками діаметром до 22 дюймів.

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Двигуни й характеристики Audi Q8

На момент старту продажів цієї осені новий Q8 пропонуватиметься з двома двигунами на вибір: бензиновим 3.0 TFSI потужністю 340 к.с. та 3.0 TDI потужністю 231 або 286 “сил”. Усі двигуни Audi доповнює м’яким гібридом, завдяки чому кросовер здатен тривалий час рухатись без допомоги ДВЗ. Гібридна система складається з 48-вольтової установки, стартер-генератора та системи рекуперації енергії при гальмуванні.



Фото: Audi Q8 / Audi

Пізніше список версій моделі мають поповнити Audi SQ8 (імовірно з двигуном 4.0 TDI на 435 к.с.). Згодом, за неофіційними даними у 2019 році, має вийти й топова версія RS Q8, котрій пророкують потужність близько 650 кінських сил.

Всі версії Q8 оснащені постійним повним приводом quattro з механічним міжосьовим диференціалом, який розподіляє тягу в співвідношенні 40:60, а за необхідності може корегувати розподіл крутного моменту між осями.

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Шасі Audi Q8

Базова версія “К’ю вісім” оснащується регульованими амортизаторами, у якості опції пропонується адаптивна пневматична підвіска з регулюванням жорсткості і можливістю зміни кліренсу у межах 90 мм. Рульове управління має кілька фіксованих налаштувань. Ще один привід для додаткових витрат – повнокероване шасі з кутом відхилення задніх коліс до п'яти градусів. На малих швидкостях система зменшує діаметр розвороту, а на високих – сприяє керованості.

Інтер’єр та оснащення Audi Q8

Дизайнери з Інгольштадту витримали інтер’єр нового кросовера у стилістиці останніх моделей марки: у центрі композиції три великі дисплеї – панель приладів на 12,3-дюймовому, розваги та інформація на 10,1-дюймовому, а управління кліматичною системою на екрані у 8,6 дюймів. Завдяки цьому кількість фізичних клавіш зведено до мінімуму. На інформаційний дисплей виводиться зображення з камери кругового огляду.



Фото: Audi Q8 / Audi

Кроскупе має систему розпізнавання голосу, мультимедійну систему MMI navigation plus з модулем Audi connect та точкою доступу Wi-Fi. Усе це входитиме у стандартне оснащення моделі, принаймні у Німеччині. Q8 став одним з перших автомобілів марки, що отримав систему обміну інформацією між автомобілями Audi – вона допоможе зробити авто безпечнішим і є важливим кроком на шляху до системи автоматичного управління.

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Електронні системи допомоги водію включають як обов’язкові, так і найновіші розробки. Серед останніх – дистанційний паркувальний асистент і система автоматичного заїзду та виїзду з гаража (з 2019 року), що активується зі смартфона. Цифрові помічники водія покладаються на п'ять радарів, шість камер, дванадцять ультразвукових сенсорів і лазерний сканер. Система старт-стоп працює на швидкостях до 22 км/год.

Фото: Audi Q8 / Audi

Багажник здатен прийняти максимум 1755 літрів поклажі. У якості опції передбачена можливість регулювання другого ряду сидінь в поздовжньому напрямку. Також у списку опцій значаться чотиризонний клімат-контроль, вентиляція крісел та функція масажу.

Старт продажів та ціна Audi Q8

Новий кросовер будуть збирати у Словаччині. На нашому ринку автомобіль, за попередньою інформацією, має з'явитись наприкінці цього – початку 2019 року. Видання Саrwow повідомляє, що вартість Audi Q8 стартуватиме з відмітки у 80 тисяч доларів.

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