Елегантний та практичний.

Після дебюту нового покоління седану Peugeot 508 пройшло вже чимало часу, прийшла пора показати й універсал з індексом SW. І французи не розчарували.

“Обличчя” нового універсалу ідентичне седану, однак його корма перетворює SW на один з найгарніших універсалів сучасності. Звичайно, естетичні вподобання у всіх різні, та якщо вам до вподоби останні моделі Peugeot, цей 508 SW не залишить вас байдужим.

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Усередині 508 SW має ту ж фірмову архітектуру i-Cockpit Peugeot, що й у решти сучасних моделй французької марки. Це означає, що 508 SW має компактне кермо та високо розташовану панель приладів з 12,3-дюймовим екраном. А збоку від водія розташований ще один дисплей, трохи меншого розміру – 10-дюймовий сенсорний екран відкриває доступ до 3D-навігації, Apple CarPlay, Android Auto, Peugeot Mirrorlink та інших розваг і сервісів.

Як і годиться сучасному автомобілю, новий універсал отримав чимало технологій безпеки та допомоги водію. Так Peugeot 508 SW пропонує систему інфрачервоного нічного бачення, адаптивний круїз-контроль з функцією старт-стоп, систему допомоги при паркуванні, автоматичне екстрене гальмування, підтримку рядності руху, автоматичний аварійний сигнал, систему розпізнавання дорожніх знаків та розмітки, а також моніторинг сліпих зон.

Фото: 2019 Peugeot 508 SW / Peugeot

Універсал отримав ту ж лінійку двигунів, що й седан 508. Базовим є бензиновий 1.6 потужністю у 177 кінських сил. Його покращена версія продукує 222 к.с. У обох випадках з цим двигуном поєднується восьмиступенева автоматична трансмісія.

Дизельні двигуни представлені трьома варіантами об’ємом від 1,5 до 2 літрів. Потужність агрегатів на важкому паливі становить 128, 158 або 177 кінських сил. Шестиступенева механічна коробка передач доступна лише для моделей зі 128-сильним двигуном, а в решти буде той же “автомат”, що й у бензинових версій. У другій половині 2019 року Peugeot обіцяє вивести бензиново-електричну версію 508 SW.

Універсал 508 SW справить світову прем’єру на Паризькому автосалоні, а початок продажів у Європі запланований на січень 2019 року.

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