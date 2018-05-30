В Україні Hyundai i30 Fastback буде продаватися лише з одним варіантом силового агрегату, але в трьох комплектаціях: Express, Style і Premium.

На українському ринку i30 Fastback буде доступно у трьох комплектаціях. Мінімальна Express, коштує від 616 900 гривень, середня Style від 644 000 гривень, найдорожча Premium - від 689 900 гривень.

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В Україні Hyundai i30 Fastback доступний лише з 1,4 літровим 140-сильним турбодвигуном T-GDi. Він працює в парі з 7-диапазонною роботизованою коробкою передач DCT з подвійним зчепленням. Розгін від 0 до 100 км/год. займає 9,2 секунди, а максимальна швидкість складає 208 км/год.