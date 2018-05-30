Модель DS7 CROSSBACK вже влітку буде доступна французьким покупцям, а пізніше – і українським.

DS, преміальний французький бренд концерну PSA, змінює стратегію розвитку. Відтепер він буде представляти не легковики в преміум-виконанні, а кросовери та електричні моделі.

Зокрема, вже цього літа на ринку Франції стане доступним кросовер DS7 CROSSBACK, який вже продається на китайському ринку. Також є плани виходу “сімки” на український ринок.

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В той же час легкові моделі DS 4 та DS 5 завершують свій життєвий цикл на конвеєрі вже в 2018 році. Згідно нової концепції концерну PSA, бренд DS сконцентрується на кросоверах та електричних моделях, першу з яких покажуть восени цього року на автосалоні в Парижі. Кросовер DS7 CROSSBACK, окрім версій з двигунами внутрішнього згоряння, отримає модифікації plug-in гібрид (що має можливість підзаряджатись з розетки).

Передбачається, що модель DS 3 також замінять на кросовер DS3 CROSSBACK. Зараз в Україні продається лише кросовер DS4 CROSSBACK.

Нагадаємо, що французи з DS анонсували вихід нового флагмана.