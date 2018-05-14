Обіцяють, що він матиме "вражаючий" і "феєричний" дизайн, а головним конкурентом для нього буде BMW 5 серії. І це буде не седан.

Поки що це не офіційна назва, та айбутній флагман, ймовірно, отримає ім’я DS 8. Він має з’явитись у 2020 році, аби скласти конкуренцію преміальним “німцям”.

BMW 5 Series, Audi A6 і Mercedes E-клас, хоча й мають різні кузовні модифікації, відомі, перш за все, як седани. Французи вирішили почати з іншого боку, заявивши, що флагман DS матиме іншу форму кузову – фестбек. Аби згадати, яким французькі дизайнери вбачають таке авто, можна подивитись на концепт 2012 року Citroën Numero 9, зображений на фото. Сподіваємось, серійний автомобіль буде дуже схожим на концепт.

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Віце-президент DS Ерік Апод розповів виданню Autoexpress, що модель флагмана затверджена вищим керівництвом, додавши, що автомобіль буде виглядати "дивовижним", "іншим" та "вражаючим". Автомобіль базуватиметься на платформі EMP2, яку буде ділити з новим Peugeot 508. Зважаючи на електрифікацію бренду, можна припустити, що хоча б одна з версій моделі пропонуватиметься з гібридною силовою установкою.

Фото: Концепт Citroën Numero 9 / Citroën

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