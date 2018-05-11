Цього літа багатьма містами Європи проїде шоу Fast & Furious Live - творці фільму покажуть фанатам машини, що вже стали легендами, причому деякі з них можна буде побачити в дії!

Хлопці з Голлівуду вирішили показати європейській публіці найкращі машини та найефектніші моменти з восьми фільмів у реальному житті з перфомансом Fast and Furious Live. А американцям дістався атракціон Fast & Furious Supercharged.

Світове турне “Швидких та Шалених” розпочалось у сонячному Сан-Франциско як атракціон F&F Supercharged. На території старого складу облаштовано автомайстерню, що переносить відвідувачів у різні епізоди фільмів “Форсаж”. Тут разом стоять Subaru WRX STI, Veilside Mazda RX-7, Ford Escort RS1600 і Dodge Daytona з різних частин франшизи.

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Усі автомобілі справжні, але не всі вони були задіяні у зйомках. Деякі були збудовані пізніше спеціально для цього шоу. У їх числі Mazda RX-7, Ford Escort і Toyota Supra. Окрім того, Денніс МакКарті, відповідальний за підбір автомобілів для екрану, побудував два спеціальні автомобілі виключно для шоу: "A/V Truck" та "Turbo Truck".

Фото: Fast and Furious Supercharged / Universal Studios

Окрім знайомства з автомобілями, павільйон дозволяє зануритись у атмосферу фільму, завдяки тематичному оформленню. У одному приміщенні на столах лежать деталі до автомобілів, там кімната Теджа, тут можна впізнати речі Мії, а он шафка Брайана, поруч з якою розкидані дитячі іграшки, серед яких є й впізнавана моделька Nissan Skyline GT-R. Усе тут немов переносить нас у родинне гніздечко Домініка Торетто. F&F – це Fast & Furious, та на капоті, що висить на стіні, абревіатура дає інше значення – Family Forever (родина назавжди). Чудово зроблено, Universal Studios.

Однак павільйон – лише частина шоу. У європейському турне буде величезна кількість автомобілів, можливість поспілкуватись з творцями фільмів, та побачити деякі машини у дії. Галерея з усіма авто, що будуть на шоу представлена нижче.



Нижче представлено розклад турне Fast and Furious Live.

Британія – 11-13 травня

Швейцарія – 19-20 травня

Данія – 15-17 червня

Німеччина – 22-24 червня

Франція – 29 червня – 01 липня

Прага – 21-22 вересня

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