Кілька років тому зірка франшизи про вуличних гонщиків трагічно загинув у автокатастрофі, не встигнувши закінчити роботу у восьмій частині "Форсажу". Стрічка "Я - Пол Уокер" розкаже про життя актора те, що раніше не було відомо.

Ми знали його як Брайана О’Коннора, з 2001 року він був за кермом швидких автомобілів у кожній з восьми частин фільму “Форсаж”. Актор Пол Уокер трагічно пішов з життя під час роботи над останньою частиною франшизи і на екрані з’явився лише завдяки комп’ютерній графіці. Тепер же йому присвятять документальний фільм.

Компанії Paramount Network і Network Entertaiment повідомили про початок роботи над документальним фільмом під робочою назвою “Я – Пол Уокер”. Режисером фільму стане Дерік Мюррей – автор кількох документальних стрічок про Джона Кеннеді, Мухаммеда Алі, Брюса Лі та інших.

Читайте також: 8 порад, як їздити по снігу

Дата прем'єри фільму та інші подробиці поки не розголошуються. У зйомках будуть використані кадри з фільмів, в яких знімався Уокер, інтерв'ю з його партнерами по кіно, друзями і близькими. Мюррей говорить, що хоче показати не тільки акторське життя Уокера, але і його пристрасть до моря, про його допомогу у відновленні Гаїті після руйнівного землетрусу.

Пол Уокер загинув в листопаді 2013 року в аварії, перебуваючи на пасажирському сидінні суперкара Porsche Carrera GT, за кермом котрого був його знайомий Роджер Родас. Водій втратив керування і автомобіль врізався в опору вуличного освітлення, після чого загорівся. Обоє чоловіків разом виступали в аматорських гоночних чемпіонатах Pirelli World Challenge і Ford 500 Boss, тож аварія викликала чимало підозр та чуток.

Читайте також: Як правильно користуватись автомобілем з переднім приводом узимку