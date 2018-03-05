Как правильно пользоваться трансмиссией с передним приводом в условиях наших зим, когда коммунальщики и дорожники через день проигрывают битву со стихией?

Автомобили с передним приводом – самые распространенные в наши дни. И хотя их популярность обусловлена отнюдь не типом привода, им приписывают более высокую проходимость по сравнению с приводом задним. Профессионалы также признают, что разница хоть и небольшая, но есть. Но чтобы знать, как правильно пользоваться преимуществами переднего привода, нужно разобраться с его зимними особенностями в подробностях.

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Хорошо и плохо

При некоторых недостатках технического плана, передний привод имеет явные преимущества с точки зрения водителя, управляющего машиной. Поскольку ведущие колеса расположены в направлении движения автомобиля (относительно центра масс), то влияние боковых сил на него невелико, стремление к заносам на скользкой поверхности на порядок меньше. В результате автомобиль лучше держит заданное направление, он увереннее двигается на скользкой дороге, даже если вдобавок к гололеду она покрыта колдобинами, которые для заднего привода служат дополнительным провокатором заноса.

Автомобиль с передним приводом несколько проще вызволять из колеи и скользких лунок, ведь ведущее колесо можно было поворачивать рулем в более выгодную сторону.

К тому же как правило именно передняя – ведущая – ось у таких машин хорошо загружена, поскольку над ней или около нее расположены двигатель, трансмиссия, водитель. Это тоже положительно влияет на поведение автомобиля в тяжелых дорожных условиях, поскольку нагруженные колеса меньше буксуют при переизбытке крутящего момента на них.

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Также для повышения проходимости ценно, что передние колеса, будучи ведущими, легче пробивают колею в снегу или мокром грунте. Заднеприводному автомобилю в этом плане тяжелее, поскольку его передние колеса пассивные, и они, если можно так сказать, упираются в слой снега или прочего.

С передним приводом отчасти легче выбираться из колеи или вырытых при буксовании лунок в снегу (грязи), поскольку есть возможность изменить вектор тяги буксующих колес, поворачивая руль в ту или иную сторону.

Полезные приемы

Кому-то может показаться странным, но в повороте на скользкой дороге переднеприводный автомобиль может занести – точно также, как и заднеприводный. Чтобы исправить ситуацию, нужно немного прибавить обороты двигателя – и ведущий передок вытянет автомобиль в том направлении, куда повернуты колеса. Но типичный водитель в случае какого-то экстрима, наоборот, акселератор инстинктивно отпускает – и еще больше усугубляет ситуацию.

Ярче всего преимущества переднего привода перед задним проявляются на прямых участках дорог: двигаться по ним можно более уверено, чем на машинах с классической компоновкой.

Поэтому, если водитель хочет знать, как правильно пользоваться преимуществом переднего привода, он должен не только понимать механику движения, но и получить некоторые навыки. В общем, чтобы прибавить газ в нештатной ситуации, нужно иметь соответствующую подготовку, хотя бы небольшую. В этом переднеприводные машины хуже автомобилей с классической компоновкой, которые выводятся из заноса одним легким – буквально инстинктивным – движением руля.

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Кроме того, переднеприводные машины более других склонны к сносу передней оси, т.е. автомобиль не реагирует на поворот руля и продолжает ехать прямо, за пределы дороги. Эту очень неприятную ситуацию можно скорректировать, если вовремя частично сбросить газ и также частично «распрямить» руль – т.е. немного повернуть его в направлении, обратном уже заданному. Это тоже непросто сделать чисто психологически.

То есть, если вы хотите быть готовым к борьбе с экстремальными ситуациями на переднем приводе, нужно потренироваться. И пожалуй, главное правило для водителя переднеприводной машины на скользкой дороге: перед поворотом скорость нужно сбрасывать заранее, поскольку замедление (даже без использования тормозов!) в самом повороте как раз и провоцирует занос кормы или снос передка.

Для коррекции траектории при движении в скользких поворотах переднеприводные машины требуют определенных навыков. Поэтому если водитель не уверен в состоянии покрытия, в поворот лучше заходить, заранее замедлив скорость.

Одним словом, если на прямой дороге передний привод в самом деле устойчивее и позволяет ехать более уверенно, то в скользких поворотах (а зимой таким может оказаться любой!) все равно нужна особая осторожность.

Нагадаємо також, що нещодавно експерти Auto24 розповіли, чи можна узимку їздити на задньому приводі.