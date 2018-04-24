Насправді, відповідь відома – цей Mitsubishi L200 створено спеціально для шоу. Та нам здається, що і в реальному житті він би згодився.

Цього року у багатьох європейських країнах пройде шоу Fast and Furious Live – хлопці з Голлівуду вирішили показати публіці найкращі машини та найефектніші моменти з восьми фільмів у реальному житті.

Дев’ятий “Форсаж” має вийти у прокат у квітні 2020 року. До того часу по всій Європі проїдуть автомобілі-зірки попередніх восьми фільмів: Nissan GT-R, Navistar MXT, Dodge Charger SRT-8 та навіть танк з шостої частини франшизи. Будуть і інші автомобілі, та усі вони є репліками машин, що знімались у кіно.

Майже у кожному з “Форсажів” у кадрі з’являвся Mitsubishi, починаючи з першого фільму: Eclipse, Lancer Evolution, 3000GT… Але японцям цього виявилось замало, тож спеціально для участі у шоу Fast and Furious Live вони підготували унікальний пікап L200.

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Головною особливістю шоукара став зовнішній “каркас безпеки”. Трубчата “клітка” виконує ті ж функції, що і каркас у гоночних болідах – захищає водія та пасажира від травм, але у випадку L200 це ще й виглядає ефектно.

Звичайно, впадають у око й помаранчеві акценти на кузові, а особливо широкі сталеві колеса. З багажника на дах заходить своєрідний трак, що наводить на думку, що пікап пристосований для транспортування мотоцикла. Кабіна пікапа позбулась усього “зайвого”, тут тепер панує гоночний стиль, є пара спортивних “ковшів” Corbeau з вуглецевого волокна та чотирьохточкові ремені безпеки Luke.

Під капотом Furious L200 турбодизельний двигун об’ємом 2,4 літри, оснащений турбокомпресором Garrett. Електронні “мізки” автомобіля також отримали нові налаштування, тож шоукар має не лише ефектний вигляд, а й відповідну потужність.

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