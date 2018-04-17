У черговій франшизі про французьке таксі не буде головного героя Даніеля у виконанні Насері. 57-річний актор не приховує свого розчарування.

Минулого тижня у світовий прокат вийшов п’ятий фільм знаменитої французької комедії “Таксі”. Самі Насері залишився, м’яко кажучи, не в захваті від перегляду.

У новій франшизі кіноепопеї про марсельского таксиста не було Даніеля у виконанні Семі Насері, як і поліцейського Еміля (Фредерік Діфенталь). Роль шаленого таксиста виконав Франк Гастамбід, що одночасно виступив і режисером картини. Зі старого акторського складу залишився лише комісар Жибер (Бернар Фарсі).

Актор відмітив низький рівень гумору та вісутність сюжету у новому фільмі. Із сумом, розчаруванням та образою говорить 57-річний актор про “Таксі 5”. Творців фільму актор назвав повними непрофесіоналами.

В Україні показ фільму розпочався від учора, тож можемо подивитись новий фільм та скласти власні враження.

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