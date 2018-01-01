На усіх прихильників автомобілів та драйвового кіно чекає нова франшиза фільму "Таксі". П’ята частина вийде у прокат вже у квітні цього року.

Кіностудія Люка Бессона Europacorp розмістила на своєму каналі у YouTube трейлер п’ятої частини драйвової та кумедної кіноепопеї про марсельского таксиста – “Таксі 5”. Щоправда, цього разу його самого, тобто Даніеля у виконанні Семі Насері, як і поліцейського Еміля (Фредерік Діфенталь) у кадрі не буде. Роль шаленого таксиста виконає Франк Гастамбід, що одночасно виступив і режисером картини. Зі старого акторського складу залишився лише комісар Жибер (Бернар Фарсі).

Таксі 5

Постер до фільму “Таксі 5”

Світова прем’єра “Таксі 5” запланована на 11 квітня 2018 року. Тим часом пропонуємо переглянути трейлер до нового фільму, та згадати найкумедніші цитати з попередніх стрічок.

— Не існує більш азартного гравця, ніж водій.

— Розумієш, я тут живу, але це ще й гараж.

— Не всі поліцейські – дурні.
— Так. Є шахраї, алкоголіки, ідіоти…

— Які гарні квіти. Їх можна курити?

— Еміль’єн, новина для книги рекордів. Таксі. Їхало… з якою швидкістю?
— 140?
— Спочатку. А потім він увімкнув другу.

— Може не варто так перейматись через мене, вас же можуть позбавити водійського посвідчення?
— Не турбуйтесь, месьє, в мене немає водійського!

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