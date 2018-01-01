На усіх прихильників автомобілів та драйвового кіно чекає нова франшиза фільму "Таксі". П’ята частина вийде у прокат вже у квітні цього року.

Кіностудія Люка Бессона Europacorp розмістила на своєму каналі у YouTube трейлер п’ятої частини драйвової та кумедної кіноепопеї про марсельского таксиста – “Таксі 5”. Щоправда, цього разу його самого, тобто Даніеля у виконанні Семі Насері, як і поліцейського Еміля (Фредерік Діфенталь) у кадрі не буде. Роль шаленого таксиста виконає Франк Гастамбід, що одночасно виступив і режисером картини. Зі старого акторського складу залишився лише комісар Жибер (Бернар Фарсі).

Постер до фільму “Таксі 5”

Світова прем’єра “Таксі 5” запланована на 11 квітня 2018 року. Тим часом пропонуємо переглянути трейлер до нового фільму, та згадати найкумедніші цитати з попередніх стрічок.

— Не існує більш азартного гравця, ніж водій.

— Розумієш, я тут живу, але це ще й гараж.

— Не всі поліцейські – дурні.

— Так. Є шахраї, алкоголіки, ідіоти…

— Які гарні квіти. Їх можна курити?

— Еміль’єн, новина для книги рекордів. Таксі. Їхало… з якою швидкістю?

— 140?

— Спочатку. А потім він увімкнув другу.

— Може не варто так перейматись через мене, вас же можуть позбавити водійського посвідчення?

— Не турбуйтесь, месьє, в мене немає водійського!

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