Причиною називають "не чисті" сертифікати відповідності. Представники офіційного імпортера вже визнали факт махінації.

Як уже повідомлялось раніше, на автомобільному ринку України стався неординарний випадок масової фальсифікації сертифікатів відповідності на цілу партію автомобілів Volkswagen, поставлених з Мексики. Йдеться про 2800 автомобілів Volkswagen Golf Sportwagen (Variant) з дизельними двигунами, які були перенаправлені в Україну після “дізельгейта” в США. Їх давно встигли розмитнити і розпродати, але з'ясувалося, що не всі документи на них були “чистими”.

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Факт порушень з сертифікатами зафіксували і в МВС, і ГФС України, його визнають і в імпортерський компанії “Порше Україна”, яка займалася постачанням, сертифікацією і подальшою реалізацією автомобілів Volkswagen Golf Sportwagen. У прес-службі “Порше Україна” повідомили, що з боку компанії “Порше Україна” могли бути порушені процедури в процесі оформлення сертифіката на зазначені автомобілі. Але підкреслюють, що невідповідності не стосуються норми викидів.

У прес-службі Головного сервісного центру МВС повідомили, що в сертифікатах відповідності на ці автомобілі були виявлені неточності, через які вони є недійсними. Притому, недійсні сертифікати на всі 2800 автомобілів Volkswagen Golf Sportwagen.

Начальник Головного Сервісного Центру МВС Владислав Криклій повідомив, що на підставі цих фактів піде анулювання реєстрації всієї партії автомобілів Volkswagen Golf Sportwagen. Після цього буде можлива їх повторна реєстрація в сервісних центрах МВС, але вже при наявності повного пакету документів і дійсного сертифіката відповідності.

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Це найгучніший скандал на автомобільному ринку України за всю його історію. Випадки анулювання реєстрації бували і раніше, але вони, як правило, були поодинокими. І ще жодного разу не торкалися покупців нових автомобілів в офіційних автосалонах. А тут відразу 2800 покупців!

Втім, до самого процесу сертифікації автомобілів в Україні вже виникає надто багато питань. Чи можуть вітчизняні спеціалісти перевірити токсичність вихлопу та відповідність певним екологічним нормам? Або сертифікація носить суто бюрократичний характер? Зрештою, чому при легалізації автомобіля, який відповідає всім сучасним вимогам законодавства США, чи будь якої іншої розвиненої країни потрібно доводити його придатність до пересування нашими дорогами українським чиновникам?

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Генеральний директор асоціації авто імпортерів ВААІД Олег Назаренко вже пропонував вирішення цього питання. На його думку в Україні в односторонньому порядку необхідно визнавати дійсними сертифікати на автомобілі виробників Європи, Японії та США. Він заявив, що будь-яку сертифікацію автомобілів в Україні потрібно відмінити. “Уявіть ситуацію: німці сертифікують цей свій “Мерседес”, коли його виготовляють, на відповідність усім європейським нормам, а потім наші доморощені фахівці в Україні починають перевіряти, чи правильний цей “Мерседес”, чи не шкідлива шкіра на його сидіннях. Це взагалі смішно”, – вважає експерт.