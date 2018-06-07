Поки що електричний кросовер доступний лише у Південній Кореї, до європейських дилерів автомобіль потрапить пізніше цього року.

Електричний кросовер Kia Niro EV відсвяткував дебют на Міжнародному автосалоні у Пусані. Виробник заявляє, що електрокар здатен долати до 380 км.

Раніше Kia вже показувала свій електричний кросовер, однак не надавала жодної інформації щодо характеристик автомобіля. Тепер же компанія оприлюднила усі данні. Niro EV має потужність у 204 кінські сили. Під підлогою багажного відділення розміщено ходовий літій-полімерний акумулятор потужністю 64 кВт*год, котрий дозволяє покривати до 380 км шляху на одному заряді. Швидкий зарядний пристрій потужністю 100 кВт поповнює запас енергії на 80 відсотків за 54 хвилини. Базова комплектація моделі оснащується меншим акумулятором ємністю 39,2 кВт*год, що дозволяє долати 240 км на одному заряді.

Читайте також: Презентовано 2019 BMW X5: офіційна інформація, характеристики, ціни та фото моделі

Фото: Kia Niro EV / Kia

Інтер'єр Niro EV відрізняється оформленням та архітектурою від салону бензинових та гібридних версій: в нього інакша центральна консоль та перемикач передач, а також панель інструментів. Окрім того, для електричного Niro пропонується система освітлення зі зміною кольорів, як у флагманського седана Quoris/K900.

Допоміжна електроніка включає систему попередження зіткнень, адаптивний круїз-контроль, адаптивну систему Stop&Go (власна назва для старт-стоп), систему утримання рядності. Вартість Kia Niro EV у Кореї стартує з відмітки у 32 тисячі доларів.

Також цікаво: Grandmaster – сірий кардинал Hyundai