Концепт HDC-2 демонструє нову мову дизайну корейського бренду. Це ремінісценція купе Le Fil Rouge у образі SUV.

Hyundai готується вивести на ринок абсолютно нові моделі з дизайном, що має назву “Sensuous Sportiness” – “Чуттєва спортивність”. Раніше ми вже бачили елегантний прототип купе HDC-1 або Le Fil Rouge. Нині перед нами його наступник – HDC-2, названий Grandmaster.

Слово Grandmaster можна перекласти як гросмейстер – це найвищий титул шахматиста. Hyundai представив свій концепт великого кросовера на автосалоні в Пусані. Як і обіцяв дизайнер Hyundai Люк Донкервольке, слідом за “королевою” Le Fil Ruhe, компанія представила “кардинала”.

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Тут варто пояснити, що дизайнер використовує шахову термінологію: англомовні Queen “Королева” та Bishop “Кардинал” відповідають фігурам, які ми називаємо “Ферзь” та “Слон”. І таке визначення для нового концепту цілком себе виправдовує, оскільки HDC-2 має дійсно великі розміри.

Hyundai не оголосила жодних подробиць про концепт, однак, судячи з габаритів, перед нами майбутній Grand Santa Fe або його заміна. Можливо, кросовер з’явиться наступного року під назвою Palisade – нещодавно Hyundai зареєструвала такий товарний знак.

Фото: Концепт Hyundai HDC-1 Grandmaster / Hyundai

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