Кросовер четвертої генерації став ще більш технологічним та додав у габаритах.

Четверте покоління BMW X5 потрапить до європейських дилерів вже цього місяця, відомі ціни.

BMW X5 став першим кросовером німецької марки і проторував шлях для цілого сімейства “іксів”: Х6, Х4, Х3, Х2, Х1. Вже майже 20 років ця модель відстоює імідж марки у сегменті SAV – Sport Actibity Vehicle, як класифікують його самі творці, врозбіж з поширеним визначенням SUV. Перед нами четверте покоління BMW X5 і новий автомобіль знову захоплює, як і перший у 1999 році.

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Кузов BMW X5 четвертого покоління

У кросовера оновилась кожна деталь, тому англомовний вираз all-new тут вельми доречний. Зовні впадають в очі гігантські фірмові ніздрі, що “зрослись” між собою, а також три великі темні плями у передньому бампері. Дивним чином дизайнерам вдалось зробити новий X5 схожим і на перше покоління, і на третє, при цьому надавши кросоверу характерної неповторності і новизни.

Фото: 2019 BMW X5 / BMW

Новий X5 додав у розмірах за усіма габаритами, порівняно з попередником: довжина – 4922 мм (+36), ширина – 2004 мм (+66), висота – 1745 мм (+19), колісна база – 2975 мм (+42).

В залежності від комплектації автомобіль обладнується колісними дисками діаметром від 19 до 22 дюймів. Останній варіант якраз представлений на фото – з такими колесами повноприводний кросовер втрачає майже усю свою “іксовість”, перетворюючись на міський паркетник.

Шасі нового BMW X5

Тим же, хто обере більш пристосовані для безасфальтових шляхів колеса, можуть у пригоді й позашляхові можливості кросовера. По-перше, новий BMW X5 вперше буде пропонуватися з пневмопідвіскою усіх коліс (раніше була доступна тільки для задньої осі), яка дозволить регулювати кліренс в межах 80 мм.

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Система повного приводу принципово не змінилася. Кросовер має основний привід на задні колеса, а на передню вісь віддає частину крутного моменту по мірі необхідності, розподіляючи потужність через багатодискову муфту, керовану електронікою. У вигляді опції пропонуватиметься функція автоматичного блокування заднього диференціала.

Фото: Новий BMW X5 / BMW

Ще одна опція – пакет xOffroad, дозволяє отримати програмну конфігурацію для електроніки, що налаштовує агрегати кросовера для пересування у одному з чотирьох режимів: пісок, слизьке каміння, гравій або сніг.

Фото: 2019 BMW X5 / BMW

Якщо ж ваш вибір – швидкість та ефектний вигляд, а не всюдихідність, BMW пропонує для X5 опційну адаптивну підвіску M Professional з активним придушенням кренів і інтегральним активним рульовим керуванням.

Салон та багажник 2019 BMW X5

Головним предметом дискусій між прихильниками BMW ризикує стати приладова панель нового Х5. Замість традиційних кружалець зі стрілками, котрі часто називали взірцем інформативності, у новинки кольоровий екран з віртуальними табло.

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Фото: Салон нового BMW X5 / BMW

В залежності від комплектації моделі змінюється дизайн керма – на фото автомобіль у виконанні М Sport. Шкіряне оздоблення Vernasca є стандартним для базової комплектації.

Фото: Салон та багажник BMW X5 четвертого покоління / BMW

Обсяг багажника нового BMW X5 варіюється від 645 до 1860 літрів. Багажні двері, як і раніше, двостулкові, а за доплату вони можуть відкриватися і закриватися автоматично.

Двигуни і трансмісія нового X5

На перших порах новий X5 буде доступний з чотирма двигунами на вибір: двома бензиновими і двома дизельними. Бензинові представлені версіями xDrive40i (3,0 л, 340 к.с.) та xDrive50i (4,4 л, 462 к.с.), а дизельні – xDrive30d (3,0 л, 249 к.с.) і M50d (3,0 л, 400 к.с.). Пізніше мають з’явитися модифікації M Performence, M та iPerformance.

Фото: Новий BMW X5 / BMW

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Ціни та початок продажів BMW X5

Старт світових продажів нового BMW X5 намічений на листопад поточного року. Ціни і специфікації для України поки що невідомі, однак у Британії найдоступніша комплектація нового Х5 оцінюється у 56 710 фунтів чи $76 230. Це на 9600 доларів дорожче найдоступнішої версії моделі попереднього покоління ($66 600). В Україні ж за X5 третього покоління у комплектації sDrive25d просять 1 299 903 гривень чи 49 760 доларів.

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