Дебют нового купеподібного кросовера відбудеться у YouTube сьогодні, 5 червня о 15:40. Та ми вже маємо офіційні зображення новинки і навіть відео новинки.

Audi трохи запізнилась зі своїм купе-кросовером, але зараз готова наздоганяти BMW X6 та Mercedes GLE Coupe з новою моделлю Q8. Світовий дебют відбудеться сьогодні з нагоди урочистої зустрічі Audi Brand у китайському місті Шенжен.

Новий Q8 першим з кросоверів говорить новою мовою дизайну Audi, вже знайомою нам за флагманом A8, купеподібним A7 Sportback та новим A6. Тож це не просто Q7 з заниженим дахом. Цікаво, що ми вже давно бачили Q8 майже у тому вигляді, яким він буде – серійна модель майже ідентична останньому концепту на фото нижче.

Фото: Концепт Audi Q8 / Audi

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Новий Audi Q8 тісно пов’язаний з іншими топ-моделями концерну Volkswagen: Lamborghini Urus, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga та VW Touareg, а тому крос-купе, ймовірно, отримає такі ж шести- й восьмициліндрові силові агрегати.

Фото: 2019 Audi Q8 / Сarscoops

Усі подробиці стануть відомі одразу після презентації. Прем’єра моделі відбудеться сьогодні о 15:40 на каналі Audi MediaTV в YouTube.

Поки що можна подивитись на випадково помічений на вулицях Q8.

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