Ательє T Sportline проголошує себе "першим у світі тюнером Tesla". І з таким підходом гідне цього визначення.

Компанія T Sportline представила Tesla Model X Limited Edition з карбоновим комплектом широкого кузову T Largo. Жодних технічних змін, лише оновлення для кузову та інтер’єру.

T Sportline пропонує лише 20 комплектів T Largo для апгрейду найпотужнішої версії Model X P100D. Пакет тюнінгу включає розширення кузову на 54 з кожного боку, завдяки новим карбоновим деталям, включаючи накладки на колісні арки, “губу” переднього бампера, задній дифузор, і антикрило, а також 22-дюймові легкосплавні диски з шинами Pirelli Scorpion Zero.

Фото: Tesla Model X Limited Edition / T Sportline

Кожен з 20 тюнінгових пакетів буде встановлюватись з урахуванням побажань клієнта – фірма готова змінити колір автомобіля, переоформити салон, “прокачати” аудіосистему, тонувати скло тощо. Більше того, спеціалісти ательє навіть готові допомогти з покупкою самого електрокросовера, якщо у вашому гаражі його ще немає. Вартість переобладнання та самого комплекту компанія не називає.

Також цікаво: Чергову варіацію на тему універсала Tesla створили у Нідерландах