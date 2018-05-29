І планують випускати невеличкими партіями.

Північноєвропейські країни вже кілька років йдуть попереду усієї планети у розвитку електричного транспорту. А ще європейці відомі своєю прихильністю до універсалів. Компанія Remetz Car з Нідерландів поєднала обидва аспекти у своєму новому проекті – універсалі Tesla Model S.

Самі творці автомобіля називають його модним нині означенням шутінг брейк (shooting brake). Елегантне оформлення корми Model S цілком заслуговує на таке визначення. На відміну від інших проектів Remetz Car, цей шутінг брейк виглядає так, ніби його дизайн затвердив сам Ілон Маск.

Фото: Попередні проекти Remetz Car / Remetz Car

“Переді мною була поставлена задача створити не стільки місткий універсал з додатковим багажним простором, як просто гарний елегантний шутінг брейк”, – говорить дизайнер Нільс Ван Рой. Замовником проекту виступив колекціонер Флоріс де Раадт з Нідерландів – відомий любитель електрокарів та автомобілів з кузовом шутінг брейк.

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Спеціалісти RemetzCar зосередили увагу лише на кормі автомобіля, лишивши недоторканим решту кузову. Для створення шутінг брейк було виготовлено кілька нових панелей кузову з алюмінію, включно з задьою дверкою та частиною даху. Найважчим у цьому проекті було виготовлення хромованих молдінгів, говорять у Remetz. Та саме вони додають автомобілю елегантного вигляду, котрого бракувало решті саморобних універсалів на базі Model S, котрі ми бачили раніше. Не кажучи вже про катафалки…

Фото: Remetz Car Shooting Brake на базі седану Tesla Model S / Niels Van Roij/Mayster/Luuk van Kaathoven/Remetz Car

“Весь процес будівництва займає багато часу, через те, що у процесі виникає чимало технічних труднощів”, – коментують у RemetzCar, додаючи, що багаторічний досвід допомогає успішно долати такі перешкоди. Скільки седанів RemetzCar готові перетворювати на шутінг брейки – компанія не повідомляє, так само, як і вартість проекту. Однак голандці привезуть свій автомобіль на Міжнародний конкурс елегантності Paleis Het Loo, що проходитиме з 29 червня по 1 липня у місті Апельдорн, де й розкриють усі подробиці.

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