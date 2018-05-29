Двоє ентузіастів на власному електрокарі змогли показати неймовірний пробіг без перезарядки.

Заявлена виробником цифра автономного пробігу Tesla Model 3 – 310 миль, чи 499 км. Двом американцям вдалось проїхати майже вдвічі більше!

Шон Мітчелл та Ерік Страйт поставили собі за мету довести, що Tesla Model 3 здатна долати на повному заряді батареї значно більше 310 миль. І вони це зробили! Бортовий комп’ютер автомобіля показує вражаючу цифру у 606,2 милі пробігу!

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Для встановлення рекорду чоловіки по черзі керували автомобілем протягом 32 годин, зробивши лише одну коротку зупинку для візиту до вбиральні. Любительский тест проводився на вулицях Денвера, де було прокладено кільцевий маршрут довжиною у 1 милю. Перепад висот на імпровізованому треку становить три метри. Це важливий аспект для подібного тесту, так само, як і швидкість руху. Більшість часу спідометр автомобіля показував 20-30 миль/год, тобто 30-50 км/год. Звичайно, це значно менше, ніж максимальна швидкість Tesla Model 3 у 225 км/год, однак власники електрокарів, та й звичайних автомобілів, добре знають, що за швидкість доводиться розплачуватись частими заправками.

Експериментатори задоволені результатом, хоча й кажуть, що дався він їм непросто: “У салоні була спека до 40 градусів, оскільки кондиціонер не працював. Їжу й напої ми з собою не брали – це зайва вага, тому коли ми зголодніли, наш приятель, що був на треку, жбурляв пляшки з водою та наїдки у прочинене вікно прямо на ходу, коли ми проїжджали повз нього.”

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