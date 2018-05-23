Глава американського автоконцерну Tesla Ілон Маск розповів, чому на авторинок досі не вийшла бюджетна модифікація електромобіля Tesla Model 3. Її заявлена ціна – 35 тис. дол.

Повідомляється, що ще до старту нової моделі Маск обіцяв, що в реалізацію надійде бюджетний електрокар ціною в 35 тис. Дол. Цікаво, що недавно Маск повідомив про виробництво ще 2-х версій Тесла Модел 3 - 2-моторній з повним приводом і версії зі спортивної підвіскою. Але за них доведеться віддати по 86 тис дол.

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На своїй сторінці в «Твіттері» Маск відповів на питання одного зі своїх фоловерів, що при сьогоднішніх темпах випуску Tesla Model 3, вихід бюджетної модифікації стане провальним для американського концерну електромобілів.

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Щоб на ринок вийшов Tesla Model 3 за 35 тис. дол, фірма повинна випускати такі електрокари по 5 тис. Штук кожного тижня протягом 3-х-4-х місяців, і тільки тоді буде налагоджено виробництво базової версії і вона надійде в продаж.