Як завжди, у своїх фантазіях Ілон зайшов трохи далі за інших, уявивши аеромобілі у повсякденності.

Не є таємницею той факт, що Ілон Маск – великий поціновувач SciFi, котрий з ентузіазмом перетворює майбутнє з наукової фантастики на реальність, примудряючись ще й непогано заробляти на цьому. А от літаючі автомобілі його тривожать.

Tesla подарувала нам перший масовий електрокар. Space X – розвідку космосу для подальшого розвитку космічного туризму, а Boring Company – можливість переміщуватись з точки А у точку Б минаючи затори і у рази швидше. Усе це транспорт. То чому ж Ілон Маск не поділяє загального захоплення від чергового транспорту майбутнього?

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У інтерв’ю CNET бізнесмен так пояснив, чому вважає летючі автомобілі небезпечними. “У небі над нами ширятимуть зільйони таких літаючих штуковин, а значить якийсь відсоток їхніх власників обов’язково нехтуватиме правилами сервісного обслуговування та безпекою, тож рано чи пізно згори впаде, наприклад, ковпак колісного диску і відрубає комусь голову”, – сказав Маск.

Справедливе зауваження здатне остудити запал тих, хто чекає на поширення крилатих авто. У той же час летючі авто, що належать таксомоторним компаніям та великим перевізникам цілком ймовірно матимуть більші шанси на комерційну експлуатацію – їх роботу буде організовано через командні центри, а ризики зведені до мінімуму, подібно до роботи сучасних авіаперевізників.

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