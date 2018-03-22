Акціонери Tesla назвали зарплату Ілона Маска. Глава компанії Tesla буде отримувати близько 2,6 мільярдів доларів на рік (217 мільйонів доларів на місяць). Саме такі виплати американцеві схвалили акціонери компанії після голосування на зборах.

Однак розраховувати на таку зарплату Маск зможе, тільки якщо Tesla досягне певних цілей, які будуть ставити акціонери. Перш за все вони будуть пов'язані з продажами електрокарів американського бренду. Наприклад, в минулому році Tesla Motors реалізувала 102 тис. Нових електрокарів, виконавши завдання продати не менше 100 тис. машин за рік.

В той же час, минулий рік виявився досить напруженим для американської компанії. З одного боку, вона вивела на ринок свій найдоступніший електрокар - Model 3, а також показала прототипи двох нових моделей - вантажівки Semi і спорткара Roadster. При цьому «Тесла» декілька разів змінювала дату запуску Model 3 у серійне виробництво, зіткнувшись із деякими труднощами в налагодженні виробничого процесу.

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У 2017 році компанія зазнала рекордних збитків - чисті втрати американського виробника електрокарів перевищили два мільярди доларів. Загальний річний дохід «Тесли» склав 3,3 млрд доларів, але при цьому сумарний чистий збиток виявився близько 2,24 млрд доларів, що втричі більше втрат в 2016 році (773 млн доларів). Втім, це лише схема формування звітності, яка допомагає компанії вкладати кошти в розвиток та оптимізувати податковий тиск. Ринкова вартість компанії невпинно росте.

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