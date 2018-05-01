Чим будуть займатись колишні водії у автономних машинах? Дивитись рекламу і шопінгувати у мережі!

Массовий вихід машин з автопілотом 5 рівня на дороги загального користування вже не за горами. Виникає логічне питання: чим займатимуться під час поїздки пасажири?

Сьогодні розробкою та тестуванням автономних автомобілів займаються числені компанії по всьому світу, вкладаючи мільярди доларів у технології майбутнього. Звичайно, усі вони розраховують на повернення інвестицій з лихвою у майбутньому. Аналітики компанії UBS пророкують, що до 2030 року прибуток у сфері безпілотних перевезень становитиме близько 2,3 трильйонів доларів і 70% від цього числа складатиме прибуток від реклами та продажів під час поїздок. Також на думку експертів UBS самі лише самохідні таксі приноситимуть прибуток до 1,2 трильйонів доларів щорічно.

Також цікаво: Гонщик проти автопілота: робіть ваші ставки, панове!

Ще одна можливість, котру надають автономні транспортні засоби, полягає у монетизації в автомобілях. За попередніми оцінками прибуток від показу реклами та доступу до різноманітних сервісів у самохідних автомобілях дозволить щороку заробляти близько 472 мільярдів доларів.

Усі ми добре знаємо, що Google вміє продавати онлайн усе, що завгодно, тож дочірня компанія Waymo, котра наразі є одним з лідерів у розробці безпілотників, має усі шанси стати номером один з монетизації самохідних авто. UBS прогнозує, що після успішного виходу на ринок безпілотного транспорту Waymo коштуватиме 75 мільярдів доларів.

Коментар “Авто 24”: після цього вченим залишиться лише придумати спосіб транслювати рекламу у наші сни.

Також цікаво: Відчуйте себе пасажиром безпілотного авто за допомогою відео 360