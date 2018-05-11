Чули про Roborace? Ці перегони безпілотників обіцяють стати "Формулою" третього тисячоліття. Та чи вистачить штучному інтелекту снаги показати на треку клас? Це відео дасть відповідь на питання.

Чи виникало у вас коли-небудь питання про те, на що здатен якісний автопілот, порівняно з вправним водієм? Якщо так – це відео відповість на нього.

Roborace – змагання безпілотних автомобілів, що проводитимуться під час етапів Формула-Е. У цьому чемпіонаті безпілотників автомобілі не мають жодного натяку на кабіну. За аеродинамічними кузовами криється потужна електрична та електронна начинка: батарея й один, два або чотири мотори забезпечують потужність у 300 кВт (407 к.с.) на 997 кг ваги, а також лідари, радари, сенсори, датчики і камери під управлінням штучного інтелекту Nvidia Drive PX 2.

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Фото: Roborace Robocar / Roborace

Навідміну від Робокара, ще один болід під назвою DevBot має і кабіну, і органи управління. Це тестовий автомобіль, на якому розробники програмого забезпечення проводили усі випробування та “вчили” штутний інтелект швидко їздити треком. Отож DevBot має ті ж самі гоночні “навички”, що й Robocar, хоча його характеристики трохи скромніші.

Творці безпілотників вирішили перевірити самих себе і оцінити власне творіння, порівняши вправність роботичного гонщика проти людини. Честь гомосапієнс відстоював відомий дрифтер Райан Туерк. Змагання проводились на треку Formula E у Римі.

Що з цього вийшло – дивіться на відео:

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