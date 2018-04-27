Інь та ян, добро та зло, трековий спорткар та авто на кожен день – концепт DS X E-Tense поєднує протилежності, аби їхати крізь час і простір.

Ви, певно, бачили приклади робіт художників, що малювали картини на основі милих та кумедних дитячих малюнків. Дизайнери DS Automobiles пішли далі – вони створили концепт на основі фантазій своїх співробітників про автомобіль майбутнього.

Чоловіки та жінки, що працюють у французькій компанії, не мають відношення до дизайну, та кожен з них має власне бачення того, яким має бути автомобіль наступного дня. Дизайнери дозволили учасникам експерименту фантазувати без будь-яких обмежень, а потім обрали найавангардніші ідеї і зібрали їх воєдино у концепт DS X E-Tense.

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Кажуть, що таким може бути DS 2035 року. Хто зна, можливо… Можливо, менш ніж через 20 років нам набриднуть “безхарактерні автомобілі” з однотипним дизайном і тоді на сцену вийде X E-Tense. Це сплав двох автомобілів в одному. Асиметричні форми, пара електромоторів та автопілот. На дорогах загального користування X E-Tense поводить себе досить чемно, використовуючи лише 400 кВт (540 к.с.) потужності, та на треку в дію втупає темний бік його особистості – у режимі Circuit дволикий автомобіль випускає на волю усю свою лють у об’ємі одного мегаватта (1360 кінських сил).

DS Performance, що відповідає за спортивні авто марки, обладнало автомобіль шасі з карбону, при чому його навіть можна побачити крізь прозору підлогу DS X E-Tense. Що ж, якщо таке майбутнє нам готує DS – з нетерпінням чекатимемо.

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