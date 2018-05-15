Випробування проводились Страховим інститутом дорожньої безпеки і молодша Тесла показала себе дуже непогано.

Тести ще не завершено, та перші опубліковані результати Tesla Model 3 – дуже добрі. Результати краш-тестів будуть оприлюднені невдовзі.

Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) поступово публікує результати випробувань безпеки автомобілів. Наразі організація проводить тести на запобігання фронтальному зіткненню, а також оцінку роботи оптики.

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Аби скласти іспит з дисципліни “система запобігання лобовому зіткненю”, автомобіль має тричі уникнути аварії на швидкості 20 км/год, а потім тричі повторити процедуру на швидкості 40 км/год. У обох випадках Model 3 отримала найвищу оцінку.



Фото: Тести системи запобігання лобовому зіткненю Tesla Model 3 / electrek.co

Інший тест, якоий дослідники IIHS проводили на Model 3, стосувався роботи фар. Ця організація суворо випробовує оптику автомобілів, оскільки освітлення прямо впливає на безпеку. На відміну від Model S, котра раніше заслужила оцінку “погано”, Модель 3 отримала рейтинг “задовільно”.

Дослідники прокоментували свою оцінку так: “Ближнє світло – на прямій дорозі освітлення добре на лівому боці дороги і недостатнє на правому. У поворотах овітлення було добрим на всіх чотирьох тестах. Дальнє світло – на прямій ділянці видимість була хороша на правій стороні дороги та достатньою на лівому боці. На широкій дузі правого повороту освітлення було добрим, а у гостріших поворотах та лівій плавній дузі – лише достатнім. Загалом можна сказати, що гарні показники “дальнього світла” компенсують недоліки ближнього.



Фото: Тести роботи головної оптики Tesla Model 3 / electrek.co

Ймовірно, такий результат випробувань завадить Model 3 увійти в топ безпечних моделей за версією IIHS, однак виробник може легко виправити цей недолік у освітленні. Наприклад, у останньому програмному оновленні моделі дальнє світло фар вмикаєтсья автоматично, залежно від обставин на дорозі.

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