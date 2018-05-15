На таких майданчиках можна знайти що завгодно, від американської класики і колекційних моделей до найдорожчих суперкарів сучасності. І викупити їх можна дуже дешево.

Розбиті автомобілі продають через аукціон. Або ж по запчастинам. Так само, як на “авторозбірках” усього світу. От тільки тут концентрація дорогих та рідкісних автомобілів зашкалює.

У цьому відео можна побачити типове для Арабських Еміратів “звалище” машин після ДТП. Porsche 50-х років і Mustang 60-х, Роллс-Ройси та “Геліки”, Ferrari й Lamborghini, тюнінговані “німці” та безліч японських спорткарів типу Toyota Supra чи Nissan Skyline. Тут можна знайти та купити як машину повністю (через аукціон), або ж відшукати потрібні запчастини для ремонту. Наймасовішими моделями на розбірках, як і на дорогах ОАЕ, є Toyota Land Cruiser (та братній Lexus) і Nissan Patrol.

Нажаль на автомобілях не можна побачити цінників, а самі відео-блогери цифри не озвучують, та при бажанні таку інформацію можна знайти в інтернеті. Наприклад, на сайті Emirates Auctions ми знайшли Nissan Patrol 2018 року випуску за ціною 55 тисяч дірхамів, що дорівнює 15 тисяч доларів США.

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