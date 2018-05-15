Harley-Davidson Softail Slim S від майстерні Bündnerbike отримав назву Blue Edition.

Bündnerbike Harley-Davidson Softail Slim S Blue Edition – довга назва. Така ж довга, як послідовність цифр у його ціннику. Швейцарці не поскупились на золото для оформлення Харлея, а на додачу ще й вбудували у нього годинник і каблучку.

Автори проекту з швейцарської майстерні Bündnerbike кажуть, що витратили на роботу над цим проектом 2500 годин. Скільки було витрачено золота – мовчать, хоча неозброєним оком видно чимало золочених деталей. Натомість повідомляють, що для інкрустації бензобаку було витрачено майже чотири сотні діамантів, найбільший з яких важить 5,4 карати і прикрашає каблучку, що знаходиться у спеціальній ніші бензобаку за броньованим склом. З іншого боку бензобаку облаштовано таку ж кишеньку, в якій красується вкритий діамантами хронограф Patravi TravelTec II від швейцарського бренду Bucherer.

Blue Edition існує у єдиному екземплярі і повторюватись його автори з Bündnerbike не планують. Коли мотоцикл буде продано за 1,8 мільйони доларів – тюнери візьмуться за інший.

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